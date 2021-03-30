Вечно проё**ваюсь

Моа переживает самый тяжелый кризис в своей жизни. Ежедневные приступы паники не позволяют ей вдохнуть полной грудью; день за днём девушка маниакально кутается в одеяла, словно надеясь спрятаться в них от всего мира, и бесцельно листает соцсети. Случайное блуждание на просторах Tinder сводит её с известным медиа-менеджером, готовым помочь несчастной в художественных начинаниях. Но неуверенность и фобии Моа вновь всё рушат. Друзья наперебой делятся дежурными фразами, психолог отмеряет сеансы не их результатами, а проведёнными часами, а соседи то и дело вторгаются в и без того хрупкий быт. Есть ли хоть одна тропа из этой запутанной чащи отчаяния и депрессии?