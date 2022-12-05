Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок

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Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок комикс
46%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-10142
  • Вес: 520 гр.
  • Издатель: Livebook
  • Размер: 26,5 x 26,5 см.
  • Количество страниц: 60
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Нил Гейман и Дэйв Маккин
  • ISBN: 978-5-907056-13-8
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710 ₽
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Описание

Нил Гейман — английский писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценариев к фильмам. Среди самых известных его работ — «Звездная пыль», «Американские боги», «Коралина», «Никогде», серия комиксов «Песочный человек». Гейману присуждены многие награды, включая премию «Хьюго», премию «Небьюла», премию Брэма Стокера, медаль Ньюбери. Книгу «Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок» проиллюстрировал британский графический художник, фотограф и автор комиксов Дэйв МакКин. Его смешанная техника — причудливое сочетание рисунков и фотографий — превратила сюрреалистичный мир сказки Геймана о том, как важна семья, в завораживающее произведение искусства. Книга завоевала награду журнала Newsweek как лучшая детская книга года, получила премию Британской ассоциации научной фантастики за короткую художественную прозу и стала основой спектакля Национального театра Шотландии.

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