Нил Гейман — английский писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценариев к фильмам. Среди самых известных его работ — «Звездная пыль», «Американские боги», «Коралина», «Никогде», серия комиксов «Песочный человек». Гейману присуждены многие награды, включая премию «Хьюго», премию «Небьюла», премию Брэма Стокера, медаль Ньюбери. Книгу «Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок» проиллюстрировал британский графический художник, фотограф и автор комиксов Дэйв МакКин. Его смешанная техника — причудливое сочетание рисунков и фотографий — превратила сюрреалистичный мир сказки Геймана о том, как важна семья, в завораживающее произведение искусства. Книга завоевала награду журнала Newsweek как лучшая детская книга года, получила премию Британской ассоциации научной фантастики за короткую художественную прозу и стала основой спектакля Национального театра Шотландии.