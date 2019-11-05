Чёрный Молот. Квантовая Эра

ИСТОРИЯ В МИРЕ СЕРИИ "ЧЁРНЫЙ МОЛОТ", ВЫИГРАВШАЯ ПРЕМИЮ АЙСНЕРА — НО В БУДУЩЕМ, ЧЕРЕЗ СОТНЮ ЛЕТ… супергерои, вдохновлённые легендарными героями с фермы "Чёрный Молот", должны собраться вместе, чтобы спасти планету от авторитарного режима. Юный марсианин должен найти способ возродить Квантовую лигу, чтобы спасти мир, попутно разгадывая тайну исчезновения величайших героев двадцатого века. Создатель "Чёрного Молота" Джефф Лемир ("Гидеон Фолз") взял в художники для этого комикса Уилфредо Торреса ("Легион"), а Дэйв Стюарт ("Hellboy") добавил цвета их работе. В сборник вошли выпуски #1‒;6 серии "Квантовая эра", материалы со Дня бесплатных комиксов — 2018, а также галерея набросков и все обложки серии!