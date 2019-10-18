Боун. Книга 2.

Во втором томе этого удивительного приключения Боуны пытаются вернуться в родной Боунвиль. Что же может пойти не так? Практически всё!



Посетив Баррел-Хейвен в компании Торн и бабушки Бен, Фоун Боун планирует вернуться домой вместе со своими двоюродными братьями. Однако Фоуни Боун рискует всем, решив быстренько навариться на ежегодно проходящих в посёлке коровьих бегах. Как обычно, планы Фоуни идут прахом, поставив скорое возвращение в Боунвиль под большой вопрос.

Тем временем, всё очевидней становятся зловещие признаки назревающей войны, и Фоун Боун старается помочь своим друзьям защитить их счастливую долину от грозного врага.



“Почти никто не умеет выдать шутку в комиксах так хорошо, как это делает Джефф Смит.” – Нил Гейман, автор «Коралины» и серии комиксов «Песочный человек».