Anthem. Сильнейшие

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Anthem. Сильнейшие комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4862
  • Вес: 360 гр.
  • Источник: Anthem
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 16,7 x 27 см.
  • Количество страниц: 72
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Уолтерс Мак и Фрид Александр
  • ISBN: 978-5-17-119430-7
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Описание

Некоторые узы нельзя разорвать. Шрамы устраивают засаду и нападают на страйдер, который перевозит семью через пустыню. Юный Кисмет – единственный, кому удаётся выжить. В стенах форта Тарсис он знакомится с девочкой Яни. Несмотря на их различия, они растут вместе и постепенно становятся близки, как брат и сестра. Яни готовится стать пилотом джавелина, а Кисмет вступает в ряды загадочных Оракулов. Но безмятежной их жизнь назвать нельзя… Приближается война с Доминионом, и когда придут враги, их узы ждёт серьёзная проверка на прочность. Удивительный приквел научно-фантастической ролевой экшн-игры от BioWare рассказывает о храбрости и о самопожертвовании, а также о ценности уз, которые связывают людей.

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