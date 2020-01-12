Anthem. Сильнейшие

Некоторые узы нельзя разорвать. Шрамы устраивают засаду и нападают на страйдер, который перевозит семью через пустыню. Юный Кисмет – единственный, кому удаётся выжить. В стенах форта Тарсис он знакомится с девочкой Яни. Несмотря на их различия, они растут вместе и постепенно становятся близки, как брат и сестра. Яни готовится стать пилотом джавелина, а Кисмет вступает в ряды загадочных Оракулов. Но безмятежной их жизнь назвать нельзя… Приближается война с Доминионом, и когда придут враги, их узы ждёт серьёзная проверка на прочность. Удивительный приквел научно-фантастической ролевой экшн-игры от BioWare рассказывает о храбрости и о самопожертвовании, а также о ценности уз, которые связывают людей.