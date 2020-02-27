Лаура-разбойница: Сиена, Флоренция, Кастельгуэльфо и Монтелупо. Том 3

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Лаура-разбойница: Сиена, Флоренция, Кастельгуэльфо и Монтелупо. Том 3 комикс
30%
  • Tosca des Bois. Vol. 3.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5066
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Лаура-разбойница
  • Издатель: Пешком в историю
  • Размер: 29,2 x 21,7 см.
  • Количество страниц: 48
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Радиче Тереза и Туркони Стефано
  • ISBN: 978-5-906994-55-4
970 ₽

Описание

Уже несколько месяцев Лючия томится в плену у коварного Готье де Бриенна, правителя Флоренции. Её отчаявшийся отец готовится штурмовать город. Но не стоит терять надежду - верные друзья юной герцогини, Лаура и Ринальдо, уже придумали, как освободить подругу. Им понадобится помощь жителей Флоренции... Ведь вместе мы сила, а дружбе любые войны нипочём! Новый комикс от создателей серии "Приключения Виолетты", Терезы Радиче и Стефано Туркони, знакомит читателей с нравами и обычаями средневековой Италии. В третьем томе серии главные герои - Лаура и её брат Ринальдо - пытаются освободить свою подругу, юную герцогиню Лючию, из плена и предотвратить войну между Сиеной и Флоренцией.

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