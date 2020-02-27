Лаура-разбойница: Сиена, Флоренция, Кастельгуэльфо и Монтелупо. Том 3

Уже несколько месяцев Лючия томится в плену у коварного Готье де Бриенна, правителя Флоренции. Её отчаявшийся отец готовится штурмовать город. Но не стоит терять надежду - верные друзья юной герцогини, Лаура и Ринальдо, уже придумали, как освободить подругу. Им понадобится помощь жителей Флоренции... Ведь вместе мы сила, а дружбе любые войны нипочём! Новый комикс от создателей серии "Приключения Виолетты", Терезы Радиче и Стефано Туркони, знакомит читателей с нравами и обычаями средневековой Италии. В третьем томе серии главные герои - Лаура и её брат Ринальдо - пытаются освободить свою подругу, юную герцогиню Лючию, из плена и предотвратить войну между Сиеной и Флоренцией.