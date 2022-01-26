Гидеон Фолз. Том 2. Первородные грехи

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Гидеон Фолз. Том 2. Первородные грехи комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8381
  • Вес: 350 гр.
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 16,3 x 24,5 см
  • Количество страниц: 136
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Джефф Лемир, Андреа Соррентино и Дэйв Стюарт
  • ISBN: 978-5-04-156077-5
490 ₽

Описание

Интрига закручивается.

Во втором томе моментально ставшей популярной серии лауреатов премии Айснера Джеффа Лемира («Посланник», «Графство Эссекс») и Андреа Соррентино, дуэта, уже работавшего вместе над «Зелёной Стрелой» и «Стариком Логаном».

Нелюдимый и одолеваемый психическими проблемами Нортон всё сильнее старается разгадать тайну легендарного чёрного амбара, а потрёпанный жизнью католический священник отец Фред распутывает цепочку жутких убийств. «Гидеон Фолз» объединяет леденящий кровь ужас сериала «Призрак дома на холме» и классических фильмов Хичкока с нервной атмосферой «Твин Пикса». Оторваться невозможно.

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