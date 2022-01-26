Гидеон Фолз. Том 2. Первородные грехи

Интрига закручивается.

Во втором томе моментально ставшей популярной серии лауреатов премии Айснера Джеффа Лемира («Посланник», «Графство Эссекс») и Андреа Соррентино, дуэта, уже работавшего вместе над «Зелёной Стрелой» и «Стариком Логаном».

Нелюдимый и одолеваемый психическими проблемами Нортон всё сильнее старается разгадать тайну легендарного чёрного амбара, а потрёпанный жизнью католический священник отец Фред распутывает цепочку жутких убийств. «Гидеон Фолз» объединяет леденящий кровь ужас сериала «Призрак дома на холме» и классических фильмов Хичкока с нервной атмосферой «Твин Пикса». Оторваться невозможно.