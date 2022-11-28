Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Спецвыпуск

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Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Спецвыпуск комикс
30%
295 ₽

Описание

За несколько недель до Хэллоуина в Готэме происходит череда крупных краж драгоценностей. Джулиан Дэй, он же Человек-Календарь, с блеском заявляет о своем возвращении! Кроме того, Дэй похищает возлюбленную Харви Дента. И все из-за преступлений серийного убийцы Праздника, по вине которого Календарь едва не был предан забвению. Бывший окружной прокурор обращается за помощью к Бэтмену. Выбора нет. Некогда верные союзники, а ныне заклятые враги – ради спасения чужой жизни они обязаны объединить усилия.

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