Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Спецвыпуск

За несколько недель до Хэллоуина в Готэме происходит череда крупных краж драгоценностей. Джулиан Дэй, он же Человек-Календарь, с блеском заявляет о своем возвращении! Кроме того, Дэй похищает возлюбленную Харви Дента. И все из-за преступлений серийного убийцы Праздника, по вине которого Календарь едва не был предан забвению. Бывший окружной прокурор обращается за помощью к Бэтмену. Выбора нет. Некогда верные союзники, а ныне заклятые враги – ради спасения чужой жизни они обязаны объединить усилия.