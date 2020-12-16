Бэтгерл. Приключения. Рождественский беспредел

Бэтгерл на голову прямо в сочельник свалилась Харли Квинн. Там, где Харли, всегда что-то ломается, все бегают в ужасе — творится полный хаос. Барбара, как и ее отец — комиссар Гордон, не может позволить преступнице нарушать покой граждан в сочельник.

Харли сделала это специально: она хочет, чтобы кто-то из команды Бэтмена поймал ее. Даже Бэтгерл сгодится. Дело в том, что счастливые подружки Харли и Айви оказались разлучены злым роком. Кит, коварная леди-лисица из якудза, пленила рыженькую и хочет присоединить ее к своей команде преступниц. Харли нужна помощь, чтобы вытащить подругу из беды.