Бэтгерл. Приключения. Рождественский беспредел

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Бэтгерл. Приключения. Рождественский беспредел комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-6339
  • Вес: 150 гр.
  • Источник: Batman
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 17 х 26 см.
  • Количество страниц: 40
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Пол Дини и Рик Берчетт
  • ISBN: 978-5-389-18854-9
270 ₽

Описание

Бэтгерл на голову прямо в сочельник свалилась Харли Квинн. Там, где Харли, всегда что-то ломается, все бегают в ужасе — творится полный хаос. Барбара, как и ее отец — комиссар Гордон, не может позволить преступнице нарушать покой граждан в сочельник.
Харли сделала это специально: она хочет, чтобы кто-то из команды Бэтмена поймал ее. Даже Бэтгерл сгодится. Дело в том, что счастливые подружки Харли и Айви оказались разлучены злым роком. Кит, коварная леди-лисица из якудза, пленила рыженькую и хочет присоединить ее к своей команде преступниц. Харли нужна помощь, чтобы вытащить подругу из беды.

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