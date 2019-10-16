Победители Невозможного. Вторая война с амфибиями

Марс, Вулканика и Мор продолжают поиски загадочного путешественника во времени, но оказываются в эпицентре новой войны между амфибиями коварного Ихтиора и загадочными аборигенами под командованием бессмертного Сиврэна!



«Победители Невозможного» — идеальный пример того, как итоговый результат оказывается больше, чем просто сумма его слагаемых. Сценарий Алексея Волкова — это большой привет нашей любимой советской ретрофантастике (от «Планеты Бурь» до «Через Тернии к Звёздам»), а рисунок Алексея Горбута — золотому веку американского комикса (ключевые фамилии: Кирби, Дитко, Ромита-старший, Стеранко). Но «Победители» — не просто набор смешных отсылок, ведь авторам удалось создать вполне самостоятельный и увлекательный приключенческий комикс, который понравится даже тем, кто не смотрел ничего старше «Футурамы». Так что не пропустите «Вторую войну с амфибиями»!