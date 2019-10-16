Победители Невозможного. Вторая война с амфибиями

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Победители Невозможного. Вторая война с амфибиями комикс
38%
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330 ₽
290 ₽
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Описание

Марс, Вулканика и Мор продолжают поиски загадочного путешественника во времени, но оказываются в эпицентре новой войны между амфибиями коварного Ихтиора и загадочными аборигенами под командованием бессмертного Сиврэна!

«Победители Невозможного» — идеальный пример того, как итоговый результат оказывается больше, чем просто сумма его слагаемых. Сценарий Алексея Волкова — это большой привет нашей любимой советской ретрофантастике (от «Планеты Бурь» до «Через Тернии к Звёздам»), а рисунок Алексея Горбута — золотому веку американского комикса (ключевые фамилии: Кирби, Дитко, Ромита-старший, Стеранко). Но «Победители» — не просто набор смешных отсылок, ведь авторам удалось создать вполне самостоятельный и увлекательный приключенческий комикс, который понравится даже тем, кто не смотрел ничего старше «Футурамы». Так что не пропустите «Вторую войну с амфибиями»!

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