Чудо-Женщина: Вестница войны

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Чудо-Женщина: Вестница войны комикс
43%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5929
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Чудо-женщина
  • Издатель: Росмэн
  • Размер: 16,5 x 24,5 см.
  • Количество страниц: 208
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: DC Comics
  • Автор: Симонсон Луиза и Кит Ситон
  • ISBN: 978-5-353-09439-5
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690 ₽
560 ₽
Специальная цена

Описание

Однажды ей суждено стать Чудо-Женщиной, одной из величайших супергероинь. Но пока она всего лишь Диана, принцесса Амазонок, и ее битва только началась. Диана хочет проявить себя перед сестрами – легендарными воительницами. Но когда у нее появляется такая возможность, она упускает свой шанс приобрести славу и вдобавок нарушает закон амазонок, спасая простую смертную. И, что еще хуже, спасенная Алия Кералис – не обычная девушка, и своим поступком Диана, возможно, подтолкнула мир к гибели. И теперь, когда их судьбы связаны, им предстоит вместе противостоять страшной войне.

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