Чудо-Женщина: Вестница войны

Однажды ей суждено стать Чудо-Женщиной, одной из величайших супергероинь. Но пока она всего лишь Диана, принцесса Амазонок, и ее битва только началась. Диана хочет проявить себя перед сестрами – легендарными воительницами. Но когда у нее появляется такая возможность, она упускает свой шанс приобрести славу и вдобавок нарушает закон амазонок, спасая простую смертную. И, что еще хуже, спасенная Алия Кералис – не обычная девушка, и своим поступком Диана, возможно, подтолкнула мир к гибели. И теперь, когда их судьбы связаны, им предстоит вместе противостоять страшной войне.