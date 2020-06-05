Стоктон против всех

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Стоктон против всех комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5363
  • Вес: 160 гр.
  • Источник: Стоктон
  • Издатель: КомФедерация
  • Количество страниц: 64
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Панцирь С. и Смирнов Н.
  • ISBN: 978-5-04-113773-1
320 ₽

Описание

Огромный, жаждущий тотального разрушения Космический Годзилла в раздрызг разносит символы капитализма — башни-близнецы. Правитель Соединенных Штатов Америки — президент Франклин уверен, что кайдзю-монстр действует в сговоре с международным террористом — Осамой бин Ладеном.
Он начинает вести войну на два фронта. Но хватит ли сил американской военной машины для того, чтобы справиться с мощью космического монстра и хитростью Осамы? И правда ли все так очевидно?
У лучших бойцов планеты из маленького гетто-города Стоктон — братьев Диаз, есть свое мнение на этот счет. И они не намерены сидеть без дела, когда можно надрать столько неугодных задниц!

Настоящий уральский андеграунд, трэш и угар от создателей нашумевшего комикса «Годзиллы против Хабиба Нурмагомедова». В этот раз — про скандальных звёзд ММА братьев Диаз!

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