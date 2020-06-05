Стоктон против всех

Огромный, жаждущий тотального разрушения Космический Годзилла в раздрызг разносит символы капитализма — башни-близнецы. Правитель Соединенных Штатов Америки — президент Франклин уверен, что кайдзю-монстр действует в сговоре с международным террористом — Осамой бин Ладеном.

Он начинает вести войну на два фронта. Но хватит ли сил американской военной машины для того, чтобы справиться с мощью космического монстра и хитростью Осамы? И правда ли все так очевидно?

У лучших бойцов планеты из маленького гетто-города Стоктон — братьев Диаз, есть свое мнение на этот счет. И они не намерены сидеть без дела, когда можно надрать столько неугодных задниц!



Настоящий уральский андеграунд, трэш и угар от создателей нашумевшего комикса «Годзиллы против Хабиба Нурмагомедова». В этот раз — про скандальных звёзд ММА братьев Диаз!