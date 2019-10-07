Студенческие дни. Том первый

Рассудительная Сьюзен, королева драмы Эстер и тихоня Дейзи три недели как начали учиться в университете и подружились благодаря соседству по общежитию. Впервые оказавшись вдали от дома, все трое хотят начать новую жизнь и найти себя. Их повседневность наполнена студенческими радостями и печалями, новыми отношениями и призраками бывших бойфрендов, личными экспериментами, забавными и неловкими ситуациями и, конечно, настоящей дружбой. В 2016 году серия GIANT DAYS™ была номинирована в нескольких категориях на премию индустрии комиксов имени Уилла Айснера и премию Харви. В 2018 году серия была снова номинирована на премию Айснера в категории "Лучшая продолжающаяся серия".