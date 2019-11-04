Гоетия: и не расстанемся мы более

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Гоетия: и не расстанемся мы более комикс
30%
160 ₽

Описание

«Гоетия: И не расстанемся мы более» — невероятно атмосферное и жутко уморительное приключение в лучших традициях культовых хорроров прошлого века от Дмитрия Елецкого («От вторника и до субботы», «Застава»), Джазендапуса («Горилла Фрэнсис», «Хальмстад») и Дмитрия Осипенко («Медный всадник», «Голограмма»).

«Одной роковой ночью заблудший путник нарушает спокойствие семейной пары, которая сбежала от мирской суеты в крошечный домик на краю света. Но не ошибся ли дверью странник? Ведь отрезанное от цивилизации жилище пропитано притворным радушием, а каждый его обитатель что-то скрывает... ОДНАКО ЧЕЙ СЕКРЕТ ОКАЖЕТСЯ СТРАШНЕЕ?»

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