Райская Кукла. Книга 1. Желтый город / Аква.

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Evgeny Kozemirov

2021-11-01 11:38:42

Просмотрел начало этого комикса на сайтах в интернете и в итоге решил, что заслуживает покупки. Преимущественно из-за визуала, т.к. сюжет не особо интригует, Эххо от того же автора был как-то поинтереснее. Но мне мешают мои личные предпочтения: не люблю, когда искусственный интеллект (в данном случае кукла) - это буквально человек, с такими же чувствами и даже с душой. Если ИИ ничем не отличается от человека, на кой его вообще создавать? Куда рациональнее заделать обычного мясного индивида классическим способом, чем налаживать цепочки поставок и производств для того же самого эффекта. Возможно, далее по сюжету наличие у куклы человеческий эмоций как-то объяснят. В целом, если у вас таких загонов нет, то и сюжет скорее всего зайдёт. Другая проблема в том, что данный комикс - это буквально самое начало истории. Как я понял, на остальные части серии у издательства пока нет авторских прав. Стоит ли начинать смотреть первую серию сериала, если остальные серии будут неизвестно когда - судите сами. Стиль рисунка отличный (ради него и покупал), бабы симпотные, качество издания на высоте: твёрдая обложка, плотная бумага, качественные краски, листать приятно. Немного удивило, что аж 44 страницы из издания в 208 страниц занимает первая глава в чёрно-белом цвете. Технически это наброски, но уже на поздней стадии, и они почти ничем не отличаются от финального варианта, кроме того, что не раскрашенные. В Трансметрополитене была похожая ситуация, но там было много пояснений автора, а тут их практически нет. Это не то что бы минус, но первая глава по сути напечатана в книге дважды: в цвете и без. Кому-то наверное будет любопытно. Поставил бы 4,5, но тут такой опции нет, так что скорее 4, чем 5, из-за загонов по сюжету.