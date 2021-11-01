Райская Кукла. Книга 1. Желтый город / Аква.

На планете Папатея царит жесткая церковная диктатура: вся власть принадлежит папессе Людовике, окружившей себя подхалимами-подчиненными. Когда-то она правила планетой вместе с сестрой Агапэ, пытавшейся нести в народ религию любви и справедливости. Но идеи Агапэ не прижились при дворе, и вскоре она бесследно исчезла... Чтобы обрести новых сторонников, Людовика отправляет на планету Аква космический корабль с миссионерской миссией. Уже после отлета двое кадетов, Рой и Яху, обнаруживают, что на корабль проник "заяц" - Ноа, девушка-андроид марки "Райская кукла", сбежавшая с космомойки. Теперь им волей-неволей придется продолжить путешествие вместе, получше познакомиться друг с другом, а также узнать множество секретов их Вселенной и ее обитателей. А Ноа предстоит найти ответ на вопрос, кто такие "Райские куклы" - просто предметы плотских утех и исполнители грязной работы или все же живые существа, наделенные свободой воли? Серия "Райская кукла" начала выходить в 2000 году благодаря стараниям творческого дуэта Алессандро Барбуччи и Барбары Канепы. Параллельно этот же дуэт работал над комиксом W.I.T.C.H., выпускавшимся Disney Italia, который принес Барбуччи и Канепе огромную известность. "Райская кукла" тоже обрела славу не только на родине авторов, но и во всем мире. Причина успеха очевидна: помимо уникальной атмосферы и восхитительного рисунка в комиксе присутствуют вечно актуальные проблемы, касающиеся религии, политики и социума. В эту книгу вошли истории "Желтый город" (2000) и "Аква" (2002), а также материалы из дополнительных сборников "Фабрика кукол" (2002) и "Декады" (2015): комикс-предыстория, наброски персонажей и множество красочных иллюстраций разных художников, вдохновленных миром "Райской куклы".
2021-11-01 11:38:42
Просмотрел начало этого комикса на сайтах в интернете и в итоге решил, что заслуживает покупки. Преимущественно из-за визуала, т.к. сюжет не особо интригует, Эххо от того же автора был как-то поинтереснее. Но мне мешают мои личные предпочтения: не люблю, когда искусственный интеллект (в данном случае кукла) - это буквально человек, с такими же чувствами и даже с душой. Если ИИ ничем не отличается от человека, на кой его вообще создавать? Куда рациональнее заделать обычного мясного индивида классическим способом, чем налаживать цепочки поставок и производств для того же самого эффекта. Возможно, далее по сюжету наличие у куклы человеческий эмоций как-то объяснят. В целом, если у вас таких загонов нет, то и сюжет скорее всего зайдёт. Другая проблема в том, что данный комикс - это буквально самое начало истории. Как я понял, на остальные части серии у издательства пока нет авторских прав. Стоит ли начинать смотреть первую серию сериала, если остальные серии будут неизвестно когда - судите сами. Стиль рисунка отличный (ради него и покупал), бабы симпотные, качество издания на высоте: твёрдая обложка, плотная бумага, качественные краски, листать приятно. Немного удивило, что аж 44 страницы из издания в 208 страниц занимает первая глава в чёрно-белом цвете. Технически это наброски, но уже на поздней стадии, и они почти ничем не отличаются от финального варианта, кроме того, что не раскрашенные. В Трансметрополитене была похожая ситуация, но там было много пояснений автора, а тут их практически нет. Это не то что бы минус, но первая глава по сути напечатана в книге дважды: в цвете и без. Кому-то наверное будет любопытно. Поставил бы 4,5, но тут такой опции нет, так что скорее 4, чем 5, из-за загонов по сюжету.