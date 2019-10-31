Русские народные сказки в комиксах

Сказки. Они с нами с самого детства. Они учат добру, любви, дружбе и несут действительно народную мудрость. Сложно представить того, кто не знает эти забавные и поучительные истории...

Впрочем, такими их точно никто не видел - впервые всем знакомые и любимые сказки будут представлены в формате комиксов с яркими иллюстрациями популярнейшего художника Евгения Яковлева! не пропустите этот уникальный сборник из двенадцати историй, в котором вы встретите старых друзей: Колобка, Курочку Рябу, Лисичку-Сестричку и многих других героев детства...