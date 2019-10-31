Русские народные сказки в комиксах

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Русские народные сказки в комиксах комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4091
  • Вес: 325 гр.
  • Издатель: Bubble
  • Количество страниц: 126
  • Жанр: Фэнтези
  • Автор: Евгений Яковлев
420 ₽

Описание

Сказки. Они с нами с самого детства. Они учат добру, любви, дружбе и несут действительно народную мудрость. Сложно представить того, кто не знает эти забавные и поучительные истории...
Впрочем, такими их точно никто не видел - впервые всем знакомые и любимые сказки будут представлены в формате комиксов с яркими иллюстрациями популярнейшего художника Евгения Яковлева! не пропустите этот уникальный сборник из двенадцати историй, в котором вы встретите старых друзей: Колобка, Курочку Рябу, Лисичку-Сестричку и многих других героев детства...

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