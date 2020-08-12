Техносвященники. Том второй

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Техносвященники. Том второй комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5783
  • Вес: 800 гр.
  • Источник: Техносвященники
  • Издатель: Fanzon
  • Размер: 21 x 27 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Алехандро Ходоровски, Зоран Янетов и Фред Бельтран
  • ISBN: 978-5-04-110208-1
1 270 ₽

Описание

Одолев экзекуторов, верховный технопонтифик, палеомоисей Альбино полагал, что худшее позади. Но довольно скоро узнал о зле, способном осквернить любую непорочную душу. Или — в правильных руках — обратиться во благо. Святая индустриальная церковь соблазняет наивные души с помощью игр, созданных роботами-рабочими. В них добавляют скрытые программы, что запускают в нервной системе игрока механизмы скорого наступления смерти… Как раскрыть чудовищный заговор против самой жизни? Где найти чистую от проказы планету, чтобы создать новое общество, где гармоничные отношения будут цениться превыше технического прогресса?

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