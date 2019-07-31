Жуй. Книга Третья.

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Жуй. Книга Третья. комикс
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Описание

Тони и Тоня Чжуй — близнецы. Тони — цибопат, а это значит, что он может получать экстрасенсорные впечатления от любой еды, которую ест. А еще Тони может попробовать часть тела умершего человека и узнать, чем тот занимался в прошлом. Тоня — цибо воянт, а это значит, что, укусив любого живого человека, она увидит его будущее. Тони недавно вышибли с работы в особом отделе Федеральной Службы Контроля Продуктов, и он стал простым патрульным Муниципальной дорожной инспек ции, а Тоня — действующий агент НАСА, ныне самой могущественной организации в мире. Теперь именно ей предстоит расследовать всякие странные и загадочные нераскрытые дела... Перед вами невероятная нарезка из черного юмора, фантастики и умело обыгран ных штампов полицейского боевика, приправленная обязательными ингредиентами второсортного кино: спецагентами, мошенниками, людоедами и экстрасенсами. Вас ждет незабываемое послевкусие, и вы наверняка не откажетесь от добавки! В эту книгу вошли пятая и шестая части серии: «Высшая лига» и «Космические плюшки», а также специальный выпуск о приключениях секретного агента — бойцового петуха Пойо!

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