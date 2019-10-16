Уилсон— веселый балагур и глубокий мыслитель, счастливый собаковод и любимец женщин. Есть только одна проблема: на самом деле всё это неправда, и таковым себя считает только сам Уилсон. И, что самое ужасное, он совершенно этого не понимает, обвиняя в своих многочисленных неудачах всех вокруг, кроме себя самого. А потом жизнь вдруг дает ему шанс сделать что-то значимое... Вот только сможет ли Уилсон не то что реализовать этот шанс, но хотя бы его заметить?



«Уилсон» — комикс Дэниела Клоуза, автора «Призрачного Мира» и «Пэйшенс». Хотя вышедший в 2010 году «Уилсон» изначально был написан как отдельный графический роман, его легко принять за сборник стрипов. Клоуз постоянно чередует техники рисунка, и тем самым добивается удивительного результата: подчас самые пронзительные моменты выпадают на самый реалистичный рисунок, а иногда наоборот — самый карикатурный, и в итоге, открывая каждую страницу, зритель не знает, какая эмоция его ждёт в конце. Надо признать, что самой частой (да и вообще ключевой для «Уилсона») эмоцией оказывается «смех сквозь слёзы».