Путешествие по Эрмитажу. Пожиратель снов

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Путешествие по Эрмитажу. Пожиратель снов комикс
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-9128
  • Вес: 310 гр.
  • Размер: 19 x 14,5 см.
  • Количество страниц: 136
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Варвара Помидор и Дарья Агапова
  • ISBN: 978-5-91208-469-0
630 ₽

Описание

Тася и Ваня познакомились на страницах книги «Царица тюльпанов» и продолжают вместе путешествовать по Эрмитажу. На этот раз, пытаясь разобраться, что за странные чудовища преследуют Тасю во сне, подростки оказываются в пустынных, на первый взгляд, залах японского искусства, где встречают бога счастья Хотэя и других удивительных существ. С их помощью Тася и Ваня учатся сохранять неподвижность и смотреть вглубь вещей, смеются над проделками барсуков тануки, становятся кукловодами бунраку, примеряют маски в театре Но и пытаются отыскать таинственного пожирателя снов Ба́ку. Весёлый и мудрый Хотэй помогает гостям почувствовать, что у всего есть душа и ничто не существует в отдельности от другого: «Весь мир может поместиться в одном мешке».

Художница Варвара Помидор и куратор фестиваля «Детские дни в Петербурге» Дарья Агапова придумали серию комиксов «Путешествия по Эрмитажу», чтобы вдохновить детей на волшебные прогулки, а взрослым помочь увидеть сокровища музея детскими глазами.

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