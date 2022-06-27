Путешествие по Эрмитажу. Пожиратель снов

Тася и Ваня познакомились на страницах книги «Царица тюльпанов» и продолжают вместе путешествовать по Эрмитажу. На этот раз, пытаясь разобраться, что за странные чудовища преследуют Тасю во сне, подростки оказываются в пустынных, на первый взгляд, залах японского искусства, где встречают бога счастья Хотэя и других удивительных существ. С их помощью Тася и Ваня учатся сохранять неподвижность и смотреть вглубь вещей, смеются над проделками барсуков тануки, становятся кукловодами бунраку, примеряют маски в театре Но и пытаются отыскать таинственного пожирателя снов Ба́ку. Весёлый и мудрый Хотэй помогает гостям почувствовать, что у всего есть душа и ничто не существует в отдельности от другого: «Весь мир может поместиться в одном мешке».



Художница Варвара Помидор и куратор фестиваля «Детские дни в Петербурге» Дарья Агапова придумали серию комиксов «Путешествия по Эрмитажу», чтобы вдохновить детей на волшебные прогулки, а взрослым помочь увидеть сокровища музея детскими глазами.