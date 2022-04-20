Круэлла де Виль. Графический роман

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Круэлла де Виль. Графический роман комикс
  • Cruella de Vil
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8852
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Cruella de Vil и 101 далматинец
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Серена Валентино и Ариэль Джовелланос
  • ISBN: 978-5-04-159843-3
670 ₽

Описание

Вы, наверное, думаете, что знаете эту историю: счастливая молодая пара, сто один далматинец и женщина, которая решила превратить щенков в пятнистую шубу.
Но кто этот монстр, эта злодейка? Кто за всем этим стоит? До автокатастрофы, до похищения собак, до того, как меха стали её единственной настоящей любовью, была еще одна история. Это история Круэллы де Виль — записанная с ее собственных слов.
Даже у самых жестоких злодеев могли быть лучшие друзья, настоящая любовь и смелые мечты. Не всё в жизни можно разделить на черное и белое...

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