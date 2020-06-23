Дёшево и Сердито: Выход в город

Минуя многочисленные прения с членами семьи, минуя долгую подготовку к бродячей жизни, 17-летний Дид в конце концов осознал: пора уходить. И вот одинокий подросток уже бродит по незнакомому городу, в который смотался подальше от озлобленной родни. Впереди – долгие дороги, новые знакомства, случайные разговоры с незнакомцами, ночёвки под открытым небом… и всё такое же неуёмное желание найти себе место в мире, а может, и понимающих людей, с которыми не придётся говорить на повышенных тонах. Что ж, большие города – большие возможности, а с ними и множество набитых шишек!



Перед вами кое-что новенькое для отечественной комикс-индустрии – настоящий Slice of Life в сеттинге современной России. Неспешный рассказ о судьбе подростка, сбежавшего из дома, отвлечёт вас от бурного потока новостей, напомнив, что мир не без добрых людей и никогда нельзя терять надежду на лучшее. И поможет вам в этом самобытный рисунок художницы Протас, чьё творчество заслужило любовь десятков тысяч читателей в соцсетях.