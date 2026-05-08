Basic Drawing Of Manga Expression Of Weight And Lightness

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Basic Drawing Of Manga Expression Of Weight And Lightness артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-14416
  • Вес: 610 гр.
  • Источник: How To Draw
  • Издатель: Hobby Japan
  • Размер: 18,2 x 25,7 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Мягкий переплет и Суперобложка
  • Язык: Японский
3 890 ₽

Описание

Новое дополнение к серии книг «Основы рисования манги» посвящено очень важной теме, с которой сталкиваются многие художники, — передаче веса и легкости. Рассматривается широкий спектр техник для более естественного изображения персонажей, несущих большой багаж или оружие, поднимающих другого персонажа. В книге поясняется, как добавлять тени для усиления ощущения веса или легкости, как использовать одежду и прически для передачи веса или легкости и многое другое! Ваши работы значительно улучшатся с помощью этой книги — закажите её сегодня!

Текст на японском языке.

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