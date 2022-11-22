Водород

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Водород артбук
51%
  • Hydrogen
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-9789
  • Вес: 950 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 21 x 29,7 см
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кэндзи Цурута
  • ISBN: 978-5-907576-12-4
  • Дата выхода: Декабрь 2022
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2 250 ₽
1 095 ₽
Специальная цена

Описание

Коллекция иллюстраций Кэндзи Цуруты из «Духа чудес» и других его ранних произведений, собранная на 256 страницах формата А4. Внушительный размер книги и качественная бумага помогут в полной мере насладиться талантом этого самобытного мангаки и художника.

Артбук «Водород» включает работы, созданные Кэндзи Цурутой за первые десять лет его творческой карьеры. Здесь собраны иллюстрации для журналов манги, постеров и открыток, обложек книг и компакт-дисков. Помимо этого, читателей ждут цветная манга «Венеция», которая по своей атмосфере напоминает «Незабудку», и научно-фантастическая манга Ring the World.

Впервые артбук вышел в Японии в 1997 году и за её пределами ранее не издавался.

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