Коллекция иллюстраций Кэндзи Цуруты из «Духа чудес» и других его ранних произведений, собранная на 256 страницах формата А4. Внушительный размер книги и качественная бумага помогут в полной мере насладиться талантом этого самобытного мангаки и художника.

Артбук «Водород» включает работы, созданные Кэндзи Цурутой за первые десять лет его творческой карьеры. Здесь собраны иллюстрации для журналов манги, постеров и открыток, обложек книг и компакт-дисков. Помимо этого, читателей ждут цветная манга «Венеция», которая по своей атмосфере напоминает «Незабудку», и научно-фантастическая манга Ring the World.

Впервые артбук вышел в Японии в 1997 году и за её пределами ранее не издавался.