Научно-фантастическое ассорти

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Научно-фантастическое ассорти манга
45%
  • SF Meibutsu
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9411
  • Вес: 450 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14 x 20 см.
  • Количество страниц: 184
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Научная фантастика и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Кэндзи Цурута
  • ISBN: 978-5-907576-05-6
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590 ₽
325 ₽
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Описание

Сборник научно-фантастических рассказов, которые Кэндзи Цурута рисовал с 1982 по 1985 год — до своего профессионального дебюта. По большей части они публиковались в любительском журнале манги «Корабль развесёлых роджеров». Здесь зародились идеи, которые Кэндзи Цурута позднее реализовал в манге «Дух чудес».

Этот сборник даёт уникальную возможность проследить за колоссальным прогрессом в технике рисунка и за становлением неповторимого графического стиля, которым могут похвастать поздние работы автора, включая изданную на русском языке мангу «Незабудка» и «Воспоминания Эманон».

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