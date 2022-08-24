Научно-фантастическое ассорти

Сборник научно-фантастических рассказов, которые Кэндзи Цурута рисовал с 1982 по 1985 год — до своего профессионального дебюта. По большей части они публиковались в любительском журнале манги «Корабль развесёлых роджеров». Здесь зародились идеи, которые Кэндзи Цурута позднее реализовал в манге «Дух чудес».

Этот сборник даёт уникальную возможность проследить за колоссальным прогрессом в технике рисунка и за становлением неповторимого графического стиля, которым могут похвастать поздние работы автора, включая изданную на русском языке мангу «Незабудка» и «Воспоминания Эманон».