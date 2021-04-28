Незабудка

0 отзывов
Незабудка манга
45%
  • Forget-me-not
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6972
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 248
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Повседневность, Детектив, Этти и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кэндзи Цурута
  • ISBN: 978-5-905295-82-9
  • Дата выхода: Июнь 2021
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

«Forget-me-not» — очаровательная жемчужина, вышедшая из-под пера Кэндзи Цуруты. Автор переносит нас на романтические улочки Венеции, где так любит гулять частный детектив Мариэль Имари. Правда, вместо расследования дел она обычно предпочитает флиртовать с юным Беппо, который работает в антикварном магазине, и подшучивать над дворецким Корнелиусом, присматривающим за особняком её дедушки Пьетро Венуччи. Имари уже давно должна была унаследовать этот особняк, но по условиям завещания для этого ей надо отыскать картину «Forget me not», украденную у господина Венуччи знаменитым вором Веккьо, который на протяжении десятилетий похищает предметы искусства и ловко водит за нос полицию. Смекалка и нестандартный подход к детективному ремеслу помогают Имари выйти на след Веккьо, и между ними начинается увлекательная игра в кошки-мышки.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)