«Forget-me-not» — очаровательная жемчужина, вышедшая из-под пера Кэндзи Цуруты. Автор переносит нас на романтические улочки Венеции, где так любит гулять частный детектив Мариэль Имари. Правда, вместо расследования дел она обычно предпочитает флиртовать с юным Беппо, который работает в антикварном магазине, и подшучивать над дворецким Корнелиусом, присматривающим за особняком её дедушки Пьетро Венуччи. Имари уже давно должна была унаследовать этот особняк, но по условиям завещания для этого ей надо отыскать картину «Forget me not», украденную у господина Венуччи знаменитым вором Веккьо, который на протяжении десятилетий похищает предметы искусства и ловко водит за нос полицию. Смекалка и нестандартный подход к детективному ремеслу помогают Имари выйти на след Веккьо, и между ними начинается увлекательная игра в кошки-мышки.