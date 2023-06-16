Проза бродячих псов. Том 10.

11 отзывов
Проза бродячих псов. Том 10. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 10.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9587
  • Вес: 570 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 362
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-427-8
  • Дата выхода: Январь 2023
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Камуй из «Падения ангела» задумал серию убийств: сотрудники Вооруженного детективного агентства должны исчезнуть один за другим. Однако кое-кто не намерен сдаваться, и только его усилиями агентство обязательно вернется к жизни. После самой темной ночи всегда наступает рассвет... Условный знак к возрождению уже подан!

В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, главы 79-88. Здесь начинается и заканчивается арка «Откровения Камуя».

Отзывы и вопросы

A

A

Заказал 7-11 тома , и они приехали всего за 3 дня. Все отлично , как-нибудь остальные тома дозакажу.

С

9 и 10 тома уже приехали домой доставка была быстрой нечего не помялось сделала предзаказ в конце декабря и наконец-то получила долгожданые томики! ^^

А

Всё пришло в отличном качестве,спасибо🫶

O

всё пришло,очень рада🥰🥰🥰

л

О господи! Как же я жду зп что бы заказать эти тома, ещё учусь,но подрабатываю! На новый год закажу себе их!)

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