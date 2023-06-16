Проза бродячих псов. Том 10.

Камуй из «Падения ангела» задумал серию убийств: сотрудники Вооруженного детективного агентства должны исчезнуть один за другим. Однако кое-кто не намерен сдаваться, и только его усилиями агентство обязательно вернется к жизни. После самой темной ночи всегда наступает рассвет... Условный знак к возрождению уже подан!

В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, главы 79-88. Здесь начинается и заканчивается арка «Откровения Камуя».