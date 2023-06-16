Проза бродячих псов. Том 10.

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Камуй из «Падения ангела» задумал серию убийств: сотрудники Вооруженного детективного агентства должны исчезнуть один за другим. Однако кое-кто не намерен сдаваться, и только его усилиями агентство обязательно вернется к жизни. После самой темной ночи всегда наступает рассвет... Условный знак к возрождению уже подан!
В книгу вошли 19-й и 20-й тома оригинальной манги, главы 79-88. Здесь начинается и заканчивается арка «Откровения Камуя».
2023-06-16 16:47:38
Заказал 7-11 тома , и они приехали всего за 3 дня. Все отлично , как-нибудь остальные тома дозакажу.
2023-02-21 11:24:58
9 и 10 тома уже приехали домой доставка была быстрой нечего не помялось сделала предзаказ в конце декабря и наконец-то получила долгожданые томики! ^^
2023-02-18 23:23:09
Всё пришло в отличном качестве,спасибо🫶
2023-02-14 12:25:39
всё пришло,очень рада🥰🥰🥰
2022-11-04 13:27:52
О господи! Как же я жду зп что бы заказать эти тома, ещё учусь,но подрабатываю! На новый год закажу себе их!)