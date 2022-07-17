Проза бродячих псов. Том 7.

4 отзыва
Проза бродячих псов. Том 7. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 7.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8301
  • Вес: 550 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 354
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-389-9
  • Дата выхода: Май 2023 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

В самый разгар конфликта между мафией и детективным агентством наконец-то на сцену выходит знаменитый Сосэки Нацумэ. Он и выживший Катай приносят ценные сведения: Достоевский обустроил себе логово прямо в Иокогаме, в развалинах старой шахты. По приказу Дадзая Ацуси и Акутагава должны будут проникнуть туда, причем работая в паре… Пока они грызутся, объявляется создатель «Каннибализма» Пушкин, а еще — слуга Достоевского с фамилией Гончаров. Смогут ли сыщик и мафиози одолеть Достоевского? Впереди битва, которая и решит, кому жить, а кому — умереть.

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 51-58. Здесь завершается арка «Каннибализм», начинается и завершается арка «После каннибализма», начинается арка «Гончие».

Отзывы и вопросы

A

?

Все пришло в целости, манга прекрасная

Н

Ждала долго, но всё пришло. Я очень рада, манга просто замечательная 👍🏼

М

На каком языке ?

Xl Media

2022-04-25 09:01:48

Добрый день. Данная манга на русском языке.

д

прекрасная манга всем советую.

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