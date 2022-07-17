Проза бродячих псов. Том 7.

В самый разгар конфликта между мафией и детективным агентством наконец-то на сцену выходит знаменитый Сосэки Нацумэ. Он и выживший Катай приносят ценные сведения: Достоевский обустроил себе логово прямо в Иокогаме, в развалинах старой шахты. По приказу Дадзая Ацуси и Акутагава должны будут проникнуть туда, причем работая в паре… Пока они грызутся, объявляется создатель «Каннибализма» Пушкин, а еще — слуга Достоевского с фамилией Гончаров. Смогут ли сыщик и мафиози одолеть Достоевского? Впереди битва, которая и решит, кому жить, а кому — умереть.

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 51-58. Здесь завершается арка «Каннибализм», начинается и завершается арка «После каннибализма», начинается арка «Гончие».