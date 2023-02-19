Проза бродячих псов. Том 8.

Из-за «книги» Вооруженное детективное агентство в одночасье превратилось в преступную организацию. Понимая свое положение, сыщики пытаются скрыться с места преступления, однако не все так просто: их неотступно преследуют «Гончие» — сильнейшее подразделение военной полиции, особый отряд людей со способностями. Неужели этот могущественный и свирепый противник выследит и загонит «бродячих псов» в угол? Детективы окружены со всех сторон!

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 59-68. Здесь продолжается и завершается арка «Гончие».