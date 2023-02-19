Проза бродячих псов. Том 8.

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Из-за «книги» Вооруженное детективное агентство в одночасье превратилось в преступную организацию. Понимая свое положение, сыщики пытаются скрыться с места преступления, однако не все так просто: их неотступно преследуют «Гончие» — сильнейшее подразделение военной полиции, особый отряд людей со способностями. Неужели этот могущественный и свирепый противник выследит и загонит «бродячих псов» в угол? Детективы окружены со всех сторон!
В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 59-68. Здесь продолжается и завершается арка «Гончие».
2023-02-19 08:04:50
Все очень прекрасно,спасибр
2022-08-01 12:52:51
Безусловно "Проза бродячих псов" замечательное произведение, достойное не только своей аудитории, но и куда больше поклонников. Асагири-сенсей, без сомнения, гениален и весьма умел в своём деле. Несмотря на некоторые недочёты в переводе, печатная версия любимой манги мне безумно нравится(что по качеству, что по цене ;)), но хотелось бы задать вопрос. Конечно, его уже наверняка задавали, однако мне бы всё же хотелось узнать самой. Планируется ли после окончания работы над основной мангой перевод таких её "ответвлений", как шуточные истории, антология, и главное, ранобэ?
2022-07-30 23:51:02
Прекрасная манга. За перевод стихов отдельное спасибо. Возник вопрос,после выпуска всех томов основной манги, планирует ли xl media браться за выпуск печатных ранобэ по бсд?или дополнительных манг,таких как шуточные истории,зверь, гайден, антология?
2022-07-21 21:12:21
Все супер, пришло быстро. Можно поинтересоваться, когда выйдет продолжение, хотя бы 9 том? Заранее спасибо.
2022-07-25 12:35:17
Здравствуйте. Информация о новых томах появляется в социальных сетях издателя.
2022-07-19 08:31:18
манга шла не дольше 2-х недель, качество прекрасное, спасибо вам большое