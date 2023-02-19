Проза бродячих псов. Том 8.

10 отзывов
Проза бродячих псов. Том 8. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8302
  • Вес: 570 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 370
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-386-8
  • Дата выхода: Май 2023 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Из-за «книги» Вооруженное детективное агентство в одночасье превратилось в преступную организацию. Понимая свое положение, сыщики пытаются скрыться с места преступления, однако не все так просто: их неотступно преследуют «Гончие» — сильнейшее подразделение военной полиции, особый отряд людей со способностями. Неужели этот могущественный и свирепый противник выследит и загонит «бродячих псов» в угол? Детективы окружены со всех сторон!

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 59-68. Здесь продолжается и завершается арка «Гончие».

Отзывы и вопросы

A

Ч

Все очень прекрасно,спасибр

N

Безусловно "Проза бродячих псов" замечательное произведение, достойное не только своей аудитории, но и куда больше поклонников. Асагири-сенсей, без сомнения, гениален и весьма умел в своём деле. Несмотря на некоторые недочёты в переводе, печатная версия любимой манги мне безумно нравится(что по качеству, что по цене ;)), но хотелось бы задать вопрос. Конечно, его уже наверняка задавали, однако мне бы всё же хотелось узнать самой. Планируется ли после окончания работы над основной мангой перевод таких её "ответвлений", как шуточные истории, антология, и главное, ранобэ?

Р

Прекрасная манга. За перевод стихов отдельное спасибо. Возник вопрос,после выпуска всех томов основной манги, планирует ли xl media браться за выпуск печатных ранобэ по бсд?или дополнительных манг,таких как шуточные истории,зверь, гайден, антология?

Е

Все супер, пришло быстро. Можно поинтересоваться, когда выйдет продолжение, хотя бы 9 том? Заранее спасибо.

Xl Media

2022-07-25 12:35:17

Здравствуйте. Информация о новых томах появляется в социальных сетях издателя.

манга шла не дольше 2-х недель, качество прекрасное, спасибо вам большое

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)