Проза бродячих псов. Том 12.

2 отзыва
Проза бродячих псов. Том 12. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12185
  • Вес: 555 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 362
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-503-9
  • Дата выхода: Август 2024
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Смертельная игра Гоголя в самом разгаре, и Дадзаю нужно срочно организовать свой побег из тюрьмы. Его противник Достоевский находит себе помощника, и вскоре Дадзай и Сигма узнают в нем Тюю Накахару, которого обратили в вампира. Непримиримые соперники сталкиваются нос к носу, и Дадзай бросает Накахаре судьбоносную фразу…

В то же время в аэропорту «Гончие» ожесточенно давят детективов: Тэттё Суэхиро против Кэндзи Миядзавы, Тэруко Окура против Ацуси Накадзимы… а Фукудзава вот-вот обменяется парочкой ударов с Фукути. Очень скоро все участники противостояния узнают, что сдать позиции невозможно. Что пробил час решить, кто выйдет из схватки победителем, а кто окончательно проиграет.

Отзывы и вопросы

A

К

Книга очень интересная, читала с удовольствием очень жду продолжения!

А

Книга очень интересная , давно ждал и наконец получил, спасибо большое издательству за этот новый релиз!

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