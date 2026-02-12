Проза бродячих псов. Том 12.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Смертельная игра Гоголя в самом разгаре, и Дадзаю нужно срочно организовать свой побег из тюрьмы. Его противник Достоевский находит себе помощника, и вскоре Дадзай и Сигма узнают в нем Тюю Накахару, которого обратили в вампира. Непримиримые соперники сталкиваются нос к носу, и Дадзай бросает Накахаре судьбоносную фразу… В то же время в аэропорту «Гончие» ожесточенно давят детективов: Тэттё Суэхиро против Кэндзи Миядзавы, Тэруко Окура против Ацуси Накадзимы… а Фукудзава вот-вот обменяется парочкой ударов с Фукути. Очень скоро все участники противостояния узнают, что сдать позиции невозможно. Что пробил час решить, кто выйдет из схватки победителем, а кто окончательно проиграет.

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Книга очень интересная , давно ждал и наконец получил, спасибо большое издательству за этот новый релиз!

Книга очень интересная, читала с удовольствием очень жду продолжения!

Здравствуйте! А планируется ли следующий том манги? Добрый день. В оригинале манга еще выходит, когда будет достаточно материалов на следующие тома, издательство объявит о продолжении

Добрый день! Сколько всего планируется томов? Добрый день. В оригинале манга еще выходит, итоговое кол-во томов неизвестно.

Здравствуйте! Почему страничка с содержанием чб, когда должна быть коричневой? Добрый день! Рекомендуем задать данный вопрос нашему издательству, мы как магазин не занимаемся печатью и вёрсткой книг. Проще всего это можно сделатьчерез ВКонтакте: https://vk.com/xlmedia

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в планах выпуск новелл по "Псам"? Очень-очень хотела бы приобрести от вашего издательства! ;) Добрый день. Издательство недавно объявило о них в соц. сетях.