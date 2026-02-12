Проза бродячих псов. Том 12.

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Смертельная игра Гоголя в самом разгаре, и Дадзаю нужно срочно организовать свой побег из тюрьмы. Его противник Достоевский находит себе помощника, и вскоре Дадзай и Сигма узнают в нем Тюю Накахару, которого обратили в вампира. Непримиримые соперники сталкиваются нос к носу, и Дадзай бросает Накахаре судьбоносную фразу…
В то же время в аэропорту «Гончие» ожесточенно давят детективов: Тэттё Суэхиро против Кэндзи Миядзавы, Тэруко Окура против Ацуси Накадзимы… а Фукудзава вот-вот обменяется парочкой ударов с Фукути. Очень скоро все участники противостояния узнают, что сдать позиции невозможно. Что пробил час решить, кто выйдет из схватки победителем, а кто окончательно проиграет.