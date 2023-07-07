Проза бродячих псов. Том 1.

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Мальчика по имени Ацуси Накадзима выгоняют из сиротского приюта, и так он оказывается в Иокогаме без денег и крыши над головой. Ацуси в таком отчаянии, что решается ограбить первого встречного. Однако сердце у него доброе, и вместо ограбления он спасает жизнь тонущему человеку, которого видит в реке. Этим человеком оказывается некто Осаму Дадзай — эксцентричный сотрудник так называемого Вооруженного детективного агентства. В данный момент он и его товарищи ищут загадочного тигра-людоеда, наводящего страх на жителей округи. Ацуси и сам натерпелся от этого тигра, поэтому соглашается помочь Дадзаю в поисках. Вскоре он знакомится с другими сотрудниками агентства, где каждый другого чуднее..
В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-8. Здесь начинается арка «Портовая мафия».
2023-07-07 10:46:33
Здравствуйте, недавно забрала книгу, я в восторге она мне очень понравилась, пришла в целости и сохранности, спасибо вам большое!
2023-01-15 23:03:58
Классная манга (сюжет, герои, рисовка) и отличное качество книги:)
2022-10-06 13:47:09
Да пусть придёт мой рай.
2022-08-02 16:09:29
манга лучшая! со временем закажу 2 том!!
2022-08-01 14:30:28
Все пришло целое, но всё было очень долго. Предзаказ был в начале марта, писали, что в конце мая будет всё готово и отправлено. В итоге получила книгу в конце июля. Про содержание книги не скажу, покупалась в подарок, таким жанром не интересуюсь.