Проза бродячих псов. Том 1.

19 отзывов
Проза бродячих псов. Том 1. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6771
  • Вес: 710 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 402
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-316-5
  • Дата выхода: Ноябрь 2022 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Мальчика по имени Ацуси Накадзима выгоняют из сиротского приюта, и так он оказывается в Иокогаме без денег и крыши над головой. Ацуси в таком отчаянии, что решается ограбить первого встречного. Однако сердце у него доброе, и вместо ограбления он спасает жизнь тонущему человеку, которого видит в реке. Этим человеком оказывается некто Осаму Дадзай — эксцентричный сотрудник так называемого Вооруженного детективного агентства. В данный момент он и его товарищи ищут загадочного тигра-людоеда, наводящего страх на жителей округи. Ацуси и сам натерпелся от этого тигра, поэтому соглашается помочь Дадзаю в поисках. Вскоре он знакомится с другими сотрудниками агентства, где каждый другого чуднее..

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-8. Здесь начинается арка «Портовая мафия».

Отзывы и вопросы

A

С

Здравствуйте, недавно забрала книгу, я в восторге она мне очень понравилась, пришла в целости и сохранности, спасибо вам большое!

Классная манга (сюжет, герои, рисовка) и отличное качество книги:)

А

Да пусть придёт мой рай.

д

манга лучшая! со временем закажу 2 том!!

А

Все пришло целое, но всё было очень долго. Предзаказ был в начале марта, писали, что в конце мая будет всё готово и отправлено. В итоге получила книгу в конце июля. Про содержание книги не скажу, покупалась в подарок, таким жанром не интересуюсь.

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