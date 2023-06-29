Проза бродячих псов. Том 11.

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Судьба всего мира и детективного агентства лежит на хрупких плечах Аи, убегающей от врагов с Брэмом на спине. Тем временем в «Мёрсо» неожиданно врывается Гоголь и предлагает Дадзаю и Достоевскому сыграть в игру на выживание, и награда тому — побег из тюрьмы. Дадзай вступает в состязание вместе с товарищем Гоголя Сигмой, но и у Достоевского появляется неожиданный сторонник… Агентство против «Гончих», Дадзай против Достоевского… Конфронтация привела к прямому столкновению!
В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, главы 89-99. Здесь начинается арка «Вспышка вампиризма».
2023-06-29 23:41:32
Том пришел за 2 дня, очень хорошо упакован. Печать хорошая, спасибе, все супер!
2023-04-19 16:53:17
Том пришел быстро примерно за две недели, супер обложка не много помялась, но сам том целый да и качество печати супер. В любом случае все прекрасно!
2023-03-17 15:47:38
Том пришел оперативно, и я максимально довольна. Обложка, которую я хотела видеть и держать в ручках, наконец-то у меня. Спасибо!
2023-03-16 12:17:53
заказ пришел меньше чем за неделю, я очень рада, давно хотела 11 том! качество отличное, все супер
2023-03-06 16:17:58
Ням ням, заказала том почти сразу как услышала о выходе в продажу, очень жду! И спасибо за старание Xl media!!!!!!!!!!!!!!!!