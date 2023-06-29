Проза бродячих псов. Том 11.

9 отзывов
Проза бродячих псов. Том 11. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10212
  • Вес: 570 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 362
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-430-8
  • Дата выхода: Март 2023
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Судьба всего мира и детективного агентства лежит на хрупких плечах Аи, убегающей от врагов с Брэмом на спине. Тем временем в «Мёрсо» неожиданно врывается Гоголь и предлагает Дадзаю и Достоевскому сыграть в игру на выживание, и награда тому — побег из тюрьмы. Дадзай вступает в состязание вместе с товарищем Гоголя Сигмой, но и у Достоевского появляется неожиданный сторонник… Агентство против «Гончих», Дадзай против Достоевского… Конфронтация привела к прямому столкновению!

 

В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, главы 89-99. Здесь начинается арка «Вспышка вампиризма».

Отзывы и вопросы

A

С

Том пришел за 2 дня, очень хорошо упакован. Печать хорошая, спасибе, все супер!

Том пришел быстро примерно за две недели, супер обложка не много помялась, но сам том целый да и качество печати супер. В любом случае все прекрасно!

М

Том пришел оперативно, и я максимально довольна. Обложка, которую я хотела видеть и держать в ручках, наконец-то у меня. Спасибо!

Е

заказ пришел меньше чем за неделю, я очень рада, давно хотела 11 том! качество отличное, все супер

E

Ням ням, заказала том почти сразу как услышала о выходе в продажу, очень жду! И спасибо за старание Xl media!!!!!!!!!!!!!!!!

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