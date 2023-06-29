Проза бродячих псов. Том 11.

Судьба всего мира и детективного агентства лежит на хрупких плечах Аи, убегающей от врагов с Брэмом на спине. Тем временем в «Мёрсо» неожиданно врывается Гоголь и предлагает Дадзаю и Достоевскому сыграть в игру на выживание, и награда тому — побег из тюрьмы. Дадзай вступает в состязание вместе с товарищем Гоголя Сигмой, но и у Достоевского появляется неожиданный сторонник… Агентство против «Гончих», Дадзай против Достоевского… Конфронтация привела к прямому столкновению!

В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, главы 89-99. Здесь начинается арка «Вспышка вампиризма».