Проза бродячих псов. Том 6.

3 отзыва
Проза бродячих псов. Том 6. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 6.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8218
  • Вес: 710 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 394
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-378-3
  • Дата выхода: Май 2023 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Едва Кёку признали полноправной сотрудницей детективного агентства, как на ее имя приходит анонимный заказ! На расследование она отправляется вместе с Ацуси, однако по какой-то причине им постоянно мешает Монтгомери!.. Но мало того — к жизни возвращается тот, кого все считали мертвецом. Вдобавок «бес» Достоевский, враг мафии и детективов, потихоньку подминает под себя преступные группировки Иокогамы и не устает строить козни...

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 43-50. Здесь завершается арка «После Гильдии», начинается арка «Каннибализм».

Отзывы и вопросы

A

Л

Заказывала в первый раз и очень довольна результатом, книга пришла за две недели, целая, качество печати хорошее, никаких браков нет.

Н

Очень довольна, манга просто шикарная

м

Все просто шикарно!!! Пришла примерно за две недели, качество очень хорошее, советую!

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