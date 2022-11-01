Проза бродячих псов. Том 6.

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Едва Кёку признали полноправной сотрудницей детективного агентства, как на ее имя приходит анонимный заказ! На расследование она отправляется вместе с Ацуси, однако по какой-то причине им постоянно мешает Монтгомери!.. Но мало того — к жизни возвращается тот, кого все считали мертвецом. Вдобавок «бес» Достоевский, враг мафии и детективов, потихоньку подминает под себя преступные группировки Иокогамы и не устает строить козни...
В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 43-50. Здесь завершается арка «После Гильдии», начинается арка «Каннибализм».
2022-11-01 05:17:23
Заказывала в первый раз и очень довольна результатом, книга пришла за две недели, целая, качество печати хорошее, никаких браков нет.
2022-07-16 15:14:55
Очень довольна, манга просто шикарная
2022-06-07 13:52:23
Все просто шикарно!!! Пришла примерно за две недели, качество очень хорошее, советую!