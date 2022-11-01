Проза бродячих псов. Том 6.

Едва Кёку признали полноправной сотрудницей детективного агентства, как на ее имя приходит анонимный заказ! На расследование она отправляется вместе с Ацуси, однако по какой-то причине им постоянно мешает Монтгомери!.. Но мало того — к жизни возвращается тот, кого все считали мертвецом. Вдобавок «бес» Достоевский, враг мафии и детективов, потихоньку подминает под себя преступные группировки Иокогамы и не устает строить козни...

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 43-50. Здесь завершается арка «После Гильдии», начинается арка «Каннибализм».