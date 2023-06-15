Проза бродячих псов. Том 5.

5 отзывов
Проза бродячих псов. Том 5. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7613
  • Вес: 710 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 376
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-366-0
  • Дата выхода: Май 2023 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Ацуси хочет остановить «Крушение Моби Дика» — предотвратить вторую стадию плана по сожжению Иокогамы. Но путь ему преграждает Акутагава: преследуя Ацуси, он тоже пробирается на корабль. Там их встречает Фицджеральд — и Трехсторонняя битва снова в самом разгаре! Перед Ацуси и Акутагавой предстает могучая способность противника «Великий Фицджеральд» — и они моментально терпят поражение. Детектив и мафиози питают друг к другу лишь ненависть, но все же оба знают, что нужно сделать, чтобы избежать крушения... История о противостоянии «Гильдии» подходит к кульминации!

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 34-42. Здесь завершается арка «Гильдия», начинается арка «После Гильдии».

Отзывы и вопросы

A

V

Вчера получила 5 и 6 том, невероятно рада этому, всё отлично. Спасибо за ваш труд!

K

Пишу о своей радости. Вот только два дня назад забрала посылку, и просто не могу нарадоваться. Оформляла предзаказ. Всё пришло в отличном состоянии и главное что быстро, с момента отправки не прошло и 2 недель, как томик оказался у меня. Всё упаковано замечательно. Спасибо большое за такую радость.

О

Заказывала в паре 5 и 6 тома все пришло в лучшем виде, хорошо что Почта России на этот раз не помяла коробку. Посылка пришла за 10 дней до Екатеринбурга.

В

заказывала 5 том для подруги. Пришло до Краснодара быстро, в течении двух недель. Коробочка для такой книжки немножко громосткая, в целом все отлично. Сам тои в идеальном состоянии, упаковано тщательно

К

Заказывала 4 и 5 том, пришли они где-то за неделю. Так же есть остальные тома, хочу сказать, что все они в идеальном состоянии!! Спасибо вам большое за перевод манги!!

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