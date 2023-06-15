Проза бродячих псов. Том 5.

Ацуси хочет остановить «Крушение Моби Дика» — предотвратить вторую стадию плана по сожжению Иокогамы. Но путь ему преграждает Акутагава: преследуя Ацуси, он тоже пробирается на корабль. Там их встречает Фицджеральд — и Трехсторонняя битва снова в самом разгаре! Перед Ацуси и Акутагавой предстает могучая способность противника «Великий Фицджеральд» — и они моментально терпят поражение. Детектив и мафиози питают друг к другу лишь ненависть, но все же оба знают, что нужно сделать, чтобы избежать крушения... История о противостоянии «Гильдии» подходит к кульминации!

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 34-42. Здесь завершается арка «Гильдия», начинается арка «После Гильдии».