Проза бродячих псов. Том 4.

7 отзывов
Проза бродячих псов. Том 4. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7612
  • Вес: 710 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 400
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-357-8
  • Дата выхода: Ноябрь 2022 (Допечатка)
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Попав под контроль Q, Ацуси больше не верит в себя. Вдобавок он не смог дать отпор Фицджеральду, противостоять способности Олкотт и угодил в плен. Тем временем Q, оказавшись на свободе, нашел себе следующего противника — Лавкрафта, таинственного подмастерья из «Гильдии». Сама «Гильдия» собирается превратить Иокогаму, обетованный край, в море огня, и Ацуси надеется помочь городу...

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 25-33. Здесь продолжается арка «Гильдия».

Отзывы и вопросы

A

Д

Отличное качество и приемлемая цена, но сам сайт отправляет очень долго, мне только через неделю обработали заказ, в остальном все устраиает, спасибо!!

В

манга в порядке. доставка была сдэком, поэтому приехала за три дня в краснодарский край. сами xl очень долго отправляли. около двух недель.

Д

С момента заказа в Питере оказалось за 2 дня, потрясающая печать и хороший перевод. Очень довольна, спасибо!

А

Потрясающая печать))

А

первый раз такое, но прошла покарябанная суперобложка :(, жаль фото прикрепить нельзя

Xl Media

2022-03-03 09:17:42

Добрый день. Пришлите описание проблемы нам на почту info@xlm.ru Мы заменим бракованный том.

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