Проза бродячих псов. Том 4.

Попав под контроль Q, Ацуси больше не верит в себя. Вдобавок он не смог дать отпор Фицджеральду, противостоять способности Олкотт и угодил в плен. Тем временем Q, оказавшись на свободе, нашел себе следующего противника — Лавкрафта, таинственного подмастерья из «Гильдии». Сама «Гильдия» собирается превратить Иокогаму, обетованный край, в море огня, и Ацуси надеется помочь городу...

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 25-33. Здесь продолжается арка «Гильдия».