Проза бродячих псов. Том 4.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Попав под контроль Q, Ацуси больше не верит в себя. Вдобавок он не смог дать отпор Фицджеральду, противостоять способности Олкотт и угодил в плен. Тем временем Q, оказавшись на свободе, нашел себе следующего противника — Лавкрафта, таинственного подмастерья из «Гильдии». Сама «Гильдия» собирается превратить Иокогаму, обетованный край, в море огня, и Ацуси надеется помочь городу...
В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 25-33. Здесь продолжается арка «Гильдия».
2022-12-06 18:39:57
Отличное качество и приемлемая цена, но сам сайт отправляет очень долго, мне только через неделю обработали заказ, в остальном все устраиает, спасибо!!
2022-06-28 23:27:31
манга в порядке. доставка была сдэком, поэтому приехала за три дня в краснодарский край. сами xl очень долго отправляли. около двух недель.
2022-06-06 16:19:58
С момента заказа в Питере оказалось за 2 дня, потрясающая печать и хороший перевод. Очень довольна, спасибо!
2022-04-02 20:51:16
Потрясающая печать))
2022-03-02 19:00:07
первый раз такое, но прошла покарябанная суперобложка :(, жаль фото прикрепить нельзя
2022-03-03 09:17:42
Добрый день. Пришлите описание проблемы нам на почту info@xlm.ru Мы заменим бракованный том.