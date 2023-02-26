Проза бродячих псов. Том 9.

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Ацуси и Кёка, уверенные, что агентству еще можно вернуть доброе имя, не жалея сил стараются переломить ситуацию. Чтобы получить необходимую информацию, они выходят на контакт с человеком, который ранее предупреждал их об опасности. Затем детективы проникают в «Небесное казино» под управлением «Падения ангела». Наконец-то на горизонте забрезжила надежда! Нужно лишь увернуться от клыков «Гончих»...
В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, главы 69-78. Здесь начинается и заканчивается арка «Небесное казино».
2023-02-26 00:45:21
Спасибо за быструю доставку.
2023-01-20 01:00:48
2 месяца жду! Оформила 20.11.2022 надеюсь скоро придут! Хочунемогу!
2022-10-11 11:38:58
Оформила предзаказ на 9-10 тома еще вчера! Очень жду декабря, чтоб получить заветные томики!!! Новость очень обрадовала))