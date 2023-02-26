Проза бродячих псов. Том 9.

3 отзыва
Проза бродячих псов. Том 9. манга
8%
  • Bungo Stray Dogs. Vol. 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9585
  • Вес: 570 гр.
  • Источник: Bungo Stray Dogs
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 394
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Приключения, Детектив, Мистика и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кафка Асагири и Санго Харукава
  • ISBN: 978-5-91996-412-4
  • Дата выхода: Январь 2023
Проза бродячих псов
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Ацуси и Кёка, уверенные, что агентству еще можно вернуть доброе имя, не жалея сил стараются переломить ситуацию. Чтобы получить необходимую информацию, они выходят на контакт с человеком, который ранее предупреждал их об опасности. Затем детективы проникают в «Небесное казино» под управлением «Падения ангела». Наконец-то на горизонте забрезжила надежда! Нужно лишь увернуться от клыков «Гончих»...

В книгу вошли 17-й и 18-й тома оригинальной манги, главы 69-78. Здесь начинается и заканчивается арка «Небесное казино».

Отзывы и вопросы

A

Ю

Спасибо за быструю доставку.

П

2 месяца жду! Оформила 20.11.2022 надеюсь скоро придут! Хочунемогу!

В

Оформила предзаказ на 9-10 тома еще вчера! Очень жду декабря, чтоб получить заветные томики!!! Новость очень обрадовала))

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