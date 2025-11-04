Комплект манги Проза бродячих псов (1-12 том)

Мальчика по имени Ацуси Накадзима выгоняют из сиротского приюта, и так он оказывается в Иокогаме без денег и крыши над головой. Ацуси в таком отчаянии, что решается ограбить первого встречного. Однако сердце у него доброе, и вместо ограбления он спасает жизнь тонущему человеку, которого видит в реке. Этим человеком оказывается некто Осаму Дадзай — эксцентричный сотрудник так называемого Вооруженного детективного агентства. В данный момент он и его товарищи ищут загадочного тигра-людоеда, наводящего страх на жителей округи. Ацуси и сам натерпелся от этого тигра, поэтому соглашается помочь Дадзаю в поисках. Вскоре он знакомится с другими сотрудниками агентства, где каждый другого чуднее..