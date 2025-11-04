Комплект манги Проза бродячих псов (1-12 том)

1 отзыв
Комплект манги Проза бродячих псов (1-12 том) манга
30% 5%
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
15 480 ₽
10 890 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Мальчика по имени Ацуси Накадзима выгоняют из сиротского приюта, и так он оказывается в Иокогаме без денег и крыши над головой. Ацуси в таком отчаянии, что решается ограбить первого встречного. Однако сердце у него доброе, и вместо ограбления он спасает жизнь тонущему человеку, которого видит в реке. Этим человеком оказывается некто Осаму Дадзай — эксцентричный сотрудник так называемого Вооруженного детективного агентства. В данный момент он и его товарищи ищут загадочного тигра-людоеда, наводящего страх на жителей округи. Ацуси и сам натерпелся от этого тигра, поэтому соглашается помочь Дадзаю в поисках. Вскоре он знакомится с другими сотрудниками агентства, где каждый другого чуднее..

Отзывы и вопросы

A

А

Хорошое качество и перевод. Буду ждать с нетерпением когда выпустят следующие Тома. ❤️

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