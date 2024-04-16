Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-3 том)

Том 1

Наото Хатиодзи — типичный неудачник: нет ни друзей, ни девушки. Каждый свой день он либо учится, либо рисует мангу. Но все меняется, когда его замечает Хаясэ Нагаторо — дьяволенок во плоти, готовая день и ночь изводить своего «сэмпая». Что это? Буллинг? Симпатия? Наото только предстоит узнать, какая из себя эта Хаясэ Нагаторо.



Том 2

Нагаторо не отстает от сэмпая даже летом! И не только она, но и стайка ее болтливых подружек. На фестивале фейерверков, на солнечном пляже — сэмпаю нигде не скрыться от прилипчивых старшеклассниц. Правда, Нагаторо такой охоте совсем не рада... Неужели она ревнует?



Том 3

Не успел сэмпай привыкнуть к тому, что Нагаторо с подружками вечно торчит в кабинете кружка рисования, как появляется новая напасть — президент кружка грозится закрыть его навсегда! Все решится на культурном фестивале, где сэмпай и президент представят свои работы на суд зрителей. Но шансов победить так мало... На что готова пойти Нагаторо, чтобы помочь своему сэмпаю выиграть эту дуэль?!