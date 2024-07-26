Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 2.

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Нагаторо не отстает от сэмпая даже летом! И не только она, но и стайка ее болтливых подружек. На фестивале фейерверков, на солнечном пляже — сэмпаю нигде не скрыться от прилипчивых старшеклассниц. Правда, Нагаторо такой охоте совсем не рада... Неужели она ревнует?
2024-07-26 12:52:49
Моя любимая романтика, качество от издательства замечательное, перевод соответственно тоже
2024-07-12 19:20:57
Издание всё такое же качественное, как и в первом томе, но теперь и сама история набирает новые обороты. Отдельная благодарность ответственным за перевод, он действительно освежает главы, которые я видел уже множество раз. С нетерпением жду продолжения!
2024-07-02 14:41:34
Замечательная комедийная романтика. Спасибо что начали издавать, ещё и в таком издании. Всё отлично.