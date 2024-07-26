Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 2.

3 отзыва
Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 2. манга
8%
Не дразни меня, Нагаторо-сан!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нагаторо не отстает от сэмпая даже летом! И не только она, но и стайка ее болтливых подружек. На фестивале фейерверков, на солнечном пляже — сэмпаю нигде не скрыться от прилипчивых старшеклассниц. Правда, Нагаторо такой охоте совсем не рада... Неужели она ревнует?

Отзывы и вопросы

A

V

Моя любимая романтика, качество от издательства замечательное, перевод соответственно тоже

М

Издание всё такое же качественное, как и в первом томе, но теперь и сама история набирает новые обороты. Отдельная благодарность ответственным за перевод, он действительно освежает главы, которые я видел уже множество раз. С нетерпением жду продолжения!

Замечательная комедийная романтика. Спасибо что начали издавать, ещё и в таком издании. Всё отлично.

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