Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 5.

5 отзывов
Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 5. манга
8%
Не дразни меня, Нагаторо-сан!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нагаторо наносит ответный удар: теперь уже она пришла к сэмпаю, пока его родителей не было дома! Кажется, между ними вот-вот что-то случится, но... Нагаторо приходится уйти. Позже на Новый год сэмпай получает предсказание, которое придает ему смелости, да и подружки Нагаторо всячески помогают сблизиться с ней. Но что будет, когда сэмпай узнает про слабости и переживания Нагаторо? И готова ли она открыться ему?

Отзывы и вопросы

A

Д

Отличное качество, спасибо!

B

Прекрасная манга, хотелось бы узнать когда будут выпускать следующие тома

A

Без иронии прекрасная манга о кринже и любви. Само издание тоже отличное. Суперобложка и твердый переплет, отличный перевод и высокое качество страниц В общем рекомендую, не все смогут по достоинству оценить данную мангу, но кто сможет, будет очень доволен.

С

два раза смотрел аниме, просмотр равно счастье

Д

Всем доволен жду следующих томов

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