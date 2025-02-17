Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 5.

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Нагаторо наносит ответный удар: теперь уже она пришла к сэмпаю, пока его родителей не было дома! Кажется, между ними вот-вот что-то случится, но... Нагаторо приходится уйти. Позже на Новый год сэмпай получает предсказание, которое придает ему смелости, да и подружки Нагаторо всячески помогают сблизиться с ней. Но что будет, когда сэмпай узнает про слабости и переживания Нагаторо? И готова ли она открыться ему?
2025-02-17 22:24:44
Отличное качество, спасибо!
2024-12-17 20:12:05
Прекрасная манга, хотелось бы узнать когда будут выпускать следующие тома
2024-12-08 22:10:08
Без иронии прекрасная манга о кринже и любви. Само издание тоже отличное. Суперобложка и твердый переплет, отличный перевод и высокое качество страниц В общем рекомендую, не все смогут по достоинству оценить данную мангу, но кто сможет, будет очень доволен.
2024-11-13 19:50:15
два раза смотрел аниме, просмотр равно счастье
2024-11-12 20:42:03
Всем доволен жду следующих томов