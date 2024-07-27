Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 1.

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Наото Хатиодзи — типичный неудачник: нет ни друзей, ни девушки. Каждый свой день он либо учится, либо рисует мангу. Но все меняется, когда его замечает Хаясэ Нагаторо — дьяволенок во плоти, готовая день и ночь изводить своего «сэмпая». Что это? Буллинг? Симпатия? Наото только предстоит узнать, какая из себя эта Хаясэ Нагаторо.
2024-07-27 16:42:23
Очень доволен. Всё легко читается и воспринимается как целостная картина. Спасибо всем, кто перевёл, оформил и издал. Приятно листать именно книгу, а не смотреть в экран.
2024-07-02 14:41:21
Замечательная комедийная романтика. Спасибо что начали издавать, ещё и в таком издании. Всё отлично.
2024-06-15 21:07:45
Качество печати отличное. Переведено всё, вплоть до надписей на вещах в манге (видел как английский перевод любит пренебрегать подобным). Да и сам перевод интересный (Нагаторо не стесняется в выражениях, сравнивая с переводами, которые я видел до этого). Определённо стоит ваших денег и времени. Спасибо что лицензировали и издали мой любимый ромком, продолжайте в том же духе!
2024-06-13 11:49:23
Наконец-то Нагаторо доехала и до нас. Перевод хороший, качество принта отличное.
2024-06-10 15:17:38
Спустя месяцы ожидания наконец-то можно с кайфом насладиться любимой мангой, а не только сериалом.