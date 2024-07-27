Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 1.

8 отзывов
Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 1. манга
8%
Не дразни меня, Нагаторо-сан!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Наото Хатиодзи — типичный неудачник: нет ни друзей, ни девушки. Каждый свой день он либо учится, либо рисует мангу. Но все меняется, когда его замечает Хаясэ Нагаторо — дьяволенок во плоти, готовая день и ночь изводить своего «сэмпая». Что это? Буллинг? Симпатия? Наото только предстоит узнать, какая из себя эта Хаясэ Нагаторо.

Отзывы и вопросы

A

Очень доволен. Всё легко читается и воспринимается как целостная картина. Спасибо всем, кто перевёл, оформил и издал. Приятно листать именно книгу, а не смотреть в экран.

Замечательная комедийная романтика. Спасибо что начали издавать, ещё и в таком издании. Всё отлично.

М

Качество печати отличное. Переведено всё, вплоть до надписей на вещах в манге (видел как английский перевод любит пренебрегать подобным). Да и сам перевод интересный (Нагаторо не стесняется в выражениях, сравнивая с переводами, которые я видел до этого). Определённо стоит ваших денег и времени. Спасибо что лицензировали и издали мой любимый ромком, продолжайте в том же духе!

В

Наконец-то Нагаторо доехала и до нас. Перевод хороший, качество принта отличное.

Д

Спустя месяцы ожидания наконец-то можно с кайфом насладиться любимой мангой, а не только сериалом.

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