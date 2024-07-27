Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-5 том)

7 Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-5 том)

Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-3 том)

6 Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-3 том)

Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 5.

5 Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 5.

Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 4.

4 Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 4.

Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 3.

3 Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 3.

Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 2.

2 Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 2.

Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 1.

1 Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 1.

Наото Хатиодзи — типичный неудачник: нет ни друзей, ни девушки. Каждый свой день он либо учится, либо рисует мангу. Но все меняется, когда его замечает Хаясэ Нагаторо — дьяволенок во плоти, готовая день и ночь изводить своего «сэмпая». Что это? Буллинг? Симпатия? Наото только предстоит узнать, какая из себя эта Хаясэ Нагаторо.

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Спустя месяцы ожидания наконец-то можно с кайфом насладиться любимой мангой, а не только сериалом.

Наконец-то Нагаторо доехала и до нас. Перевод хороший, качество принта отличное.

Качество печати отличное. Переведено всё, вплоть до надписей на вещах в манге (видел как английский перевод любит пренебрегать подобным). Да и сам перевод интересный (Нагаторо не стесняется в выражениях, сравнивая с переводами, которые я видел до этого). Определённо стоит ваших денег и времени. Спасибо что лицензировали и издали мой любимый ромком, продолжайте в том же духе!

Замечательная комедийная романтика. Спасибо что начали издавать, ещё и в таком издании. Всё отлично.

Очень доволен. Всё легко читается и воспринимается как целостная картина. Спасибо всем, кто перевёл, оформил и издал. Приятно листать именно книгу, а не смотреть в экран.

Добрый день, когда примерно будет выпущена вторая половина цикла? Здравствуйте! По поводу издания книг обратитесь, пожалуйста, в издательство https://vk.com/xlmedia

Релиз первого тома, вроде же перенесли на июнь. А у меня в статусе заказа нописано ,что он отправлен и эсемеска пришла ,что заказ отправили, это какаята ошибка или что? добрый день. Книга вышла, и уже отправляется по предзаказам.

Как работает предзаказ Добрый день. Вы оформляете его удобным способом доставки и оплаты, когда книга выходит - она отправляется к Вам.

Здравствуйте, а когда будет точная дата выхода? Добрый день. Ориентировочная дата указана.