Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 4.

3 отзыва
Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 4. манга
8%
Не дразни меня, Нагаторо-сан!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Культурный фестиваль позади, и сэмпай может расслабиться... Но только не рядом с Нагаторо, которая и не думает прекращать свои шуточки. Вдобавок ее подружки и президент кружка рисования будто сговорились и то и дело пытаются их свести. Дошло до того, что сэмпаю пришлось заявиться в дом Нагаторо без приглашения. Что же его там ждет?

Отзывы и вопросы

A

Я ждал этого момента 4. Нет, 5 тысяч лет!!

Шикарное издание для отличного ромкома, ещё и темп издания хороший. История продолжает развиваться давая больше забавных ситуаций.

Четвёртая книга превзошла все ожидания! Всё как мы любим.

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