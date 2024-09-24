Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 4.

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Культурный фестиваль позади, и сэмпай может расслабиться... Но только не рядом с Нагаторо, которая и не думает прекращать свои шуточки. Вдобавок ее подружки и президент кружка рисования будто сговорились и то и дело пытаются их свести. Дошло до того, что сэмпаю пришлось заявиться в дом Нагаторо без приглашения. Что же его там ждет?
2024-09-24 22:34:15
Я ждал этого момента 4. Нет, 5 тысяч лет!!
2024-09-24 19:55:50
Шикарное издание для отличного ромкома, ещё и темп издания хороший. История продолжает развиваться давая больше забавных ситуаций.
2024-09-23 10:02:05
Четвёртая книга превзошла все ожидания! Всё как мы любим.