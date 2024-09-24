Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 3.

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Не успел сэмпай привыкнуть к тому, что Нагаторо с подружками вечно торчит в кабинете кружка рисования, как появляется новая напасть — президент кружка грозится закрыть его навсегда! Все решится на культурном фестивале, где сэмпай и президент представят свои работы на суд зрителей. Но шансов победить так мало... На что готова пойти Нагаторо, чтобы помочь своему сэмпаю выиграть эту дуэль?!
2024-09-24 19:55:13
Шикарное издание для отличного ромкома, ещё и темп издания хороший. История продолжает развиваться давая больше забавных ситуаций.
2024-08-26 12:44:56
Отличный перевод и качество. Очень рад, что над моей любимой серией манги постарались
2024-07-29 16:32:05
Третья книга серии. Всё на уровне. Отличный юмор. В самый раз убежать на выходных от повседневности дней.