Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 3.

3 отзыва
Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 3. манга
8%
Не дразни меня, Нагаторо-сан!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Не успел сэмпай привыкнуть к тому, что Нагаторо с подружками вечно торчит в кабинете кружка рисования, как появляется новая напасть — президент кружка грозится закрыть его навсегда! Все решится на культурном фестивале, где сэмпай и президент представят свои работы на суд зрителей. Но шансов победить так мало... На что готова пойти Нагаторо, чтобы помочь своему сэмпаю выиграть эту дуэль?!

Отзывы и вопросы

A

Шикарное издание для отличного ромкома, ещё и темп издания хороший. История продолжает развиваться давая больше забавных ситуаций.

V

Отличный перевод и качество. Очень рад, что над моей любимой серией манги постарались

Третья книга серии. Всё на уровне. Отличный юмор. В самый раз убежать на выходных от повседневности дней.

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