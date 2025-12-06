Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-5 том)

2025-11-01 16:42:55

Добрый день. 99% наших читателей не знают японского, для них выражения, которые вам не понравились, являются опорой, необходимым компонентом для понимания и принятия текста, и так как мы работаем для читателей такого рода, были выбраны эти решения для перевода. Если вы хорошо знаете язык оригинала, наш перевод вам просто не нужен, вы своими замечаниями пытаетесь стать его соавтором, что не предполагается у этой книги. Нам жаль, что вы остались недовольны этими мелочами. Также издательство уже давно создает такие наборы, у Xl Media по умолчанию предполагается, что полное собрание - это всегда из вышедших томов строго в России, а не из оригинальных.