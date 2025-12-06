Комплект манги Не дразни меня, Нагаторо-сан! (1-5 том)

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Наото Хатиодзи — типичный неудачник: нет ни друзей, ни девушки. Каждый свой день он либо учится, либо рисует мангу. Но все меняется, когда его замечает Хаясэ Нагаторо — дьяволенок во плоти, готовая день и ночь изводить своего «сэмпая». Что это? Буллинг? Симпатия? Наото только предстоит узнать, какая из себя эта Хаясэ Нагаторо.
2025-12-06 18:08:49
Отличный перевод и особенно нравиться что вы запариваетесь над дальниками и деталями и их тоже переводите(по типу вывесок, таблиц и т.д). по моему мнению ваш перевод лучший и очень хотелось бы поскорее увидеть новые книги. очень надеюсь что вы продолжите переводить Нагаторо.
2025-11-01 03:45:26
1-е: перевод. Есть как положительные моменты (сленг, который хорошо передает эмоции), так и отрицательные (типичная для нашей страны "отсебятина" в локализации, тут она проявляется в виде "устойчивых выражений" типа: "тили, тили тесто жених и невест"; терзают "смутные" сомнения, что это очень хорошо передает тот "настрой", который изначально закладывал мангака ナナシ). Ситуация как с солением пищи: "без соли пресно", "если пересолить. то хочется выплюнуть". В итоге: в попытках не сделать "пресно" - "пересолили". 2-е: неполный собрание манги. Один том от "XL Media" включает в себя два "оригинальных тома". "Оригинальных томов" было 20, дальше сами можете посчитать, что перед нами только половина (забавно, что примерно равная по объему аниме).
2025-11-01 16:42:55
Добрый день. 99% наших читателей не знают японского, для них выражения, которые вам не понравились, являются опорой, необходимым компонентом для понимания и принятия текста, и так как мы работаем для читателей такого рода, были выбраны эти решения для перевода. Если вы хорошо знаете язык оригинала, наш перевод вам просто не нужен, вы своими замечаниями пытаетесь стать его соавтором, что не предполагается у этой книги. Нам жаль, что вы остались недовольны этими мелочами. Также издательство уже давно создает такие наборы, у Xl Media по умолчанию предполагается, что полное собрание - это всегда из вышедших томов строго в России, а не из оригинальных.
2025-10-08 11:55:00
Замечательное издание! Плотная гладкая бумага, аккуратное исполнение, благодаря суперобложкам сохранены арты всех оригинальных томов. Замечательные иллюстрации доброго комикса. Каждая книга бережно запаяна в плёнку. Всё просто замечательно и есть лишь одно разочарование - прошёл уже целый год с выхода пятой книги и продолжения нет.
2025-07-08 20:15:54
Очень доволен изданием. Хороший перевод, качественная бумага, красивое оформление книг. Доехало быстро, надежно упаковано. После прочтения поставил на полку и жду выпуска остальных книг.