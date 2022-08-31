Комплект манги Тетрадь дружбы Нацумэ. (1-6 том)

Такаси Нацумэ всегда отличался от сверстников из-за семейного дара – или, скорее, проклятия: способности видеть духов. Но помимо этого дара ему в наследство от бабушки досталась Тетрадь дружбы – сборник контрактов с потусторонними существами. С тех самых пор духи объявили на него охоту. Обзаведясь личным телохранителем в лице Коти-сэнсэя и решив вернуть записанные в тетради имена их владельцам, Нацумэ ступает на путь, полный опасностей и тайн. Что ждет его впереди?..