Собрание манги Хвост Феи. (1-22 том)

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Собрание манги Хвост Феи. (1-22 том) манга
17% 5%
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
16 280 ₽
13 465 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Что такое магическая гильдия? Это место, где волшебник может найти работу, причем это может быть как банальный поиск потерянной вещи, так и борьба с демонами. Девушка по имени Люси, которая стремится стать взрослой уважаемой волшебницей, знакомится с Нацу, магом, повелевающим огнем, и он приглашает ее в свою гильдию, да не в обычную, а в ту самую, которой Люси давно восхищается - «Хвост Феи»! Правда, похоже, что маги в «Хвосте Феи» - сплошь чокнутые чудаки, да и задания тут дают довольно опасные…

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