Хвост Феи. Том 17.

0 отзывов
Хвост Феи. Том 17. манга
8%
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Завет шестерых» похищает Венди! Они хотят заставить ее при помощи исцеляющей магии воскресить того, кто знает, где запечатаны разрушительные чары «Нирвана». Нацу и другие спешат на помощь к Венди, к тому же именно она может спасти отравленную змеиным ядом Эрзу. И тут ребята попадают в засаду: им приходится сражаться с превосходящим по численности противником. Решающий бой между Светом и Тьмой набирает обороты!

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)