Хвост Феи. Том 17.

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«Завет шестерых» похищает Венди! Они хотят заставить ее при помощи исцеляющей магии воскресить того, кто знает, где запечатаны разрушительные чары «Нирвана». Нацу и другие спешат на помощь к Венди, к тому же именно она может спасти отравленную змеиным ядом Эрзу. И тут ребята попадают в засаду: им приходится сражаться с превосходящим по численности противником. Решающий бой между Светом и Тьмой набирает обороты!