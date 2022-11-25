Хвост Феи. Том 8.

Пртивостояние «Хвоста феи» и «Повелителей фантомов» продолжается. Враги готовятся запустить мощнейшее заклинание, которое может стереть весь «Хвост феи» с лица земли! Чтобы предотвратить это, нужно победить тех, кто контролирует заклинание — четырех сильных магов, которые известны как Четыре элемента. Нацу с Хэппи проникают внутрь передвижного здания, где обитают «Повелители фантомов». Судьба родной гильдии в их руках, но времени остается все меньше и меньше...