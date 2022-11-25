Хвост Феи. Том 11.

0 отзывов
Хвост Феи. Том 11. манга
8%
  • Fairy Tail. Vol 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-4830
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Fairy Tail
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2019
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн, Приключения и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Хиро Масима
  • ISBN: 978-5-91996-288-5
Хвост Феи
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Джерар с помощью Райской башни намерен воскресить самого ужасного черного мага в истории — Зерефа! Эрза и ее друзья пытаются помешать воплотить этот план, но это не так-то просто — им противостоит троица наемников, которую называют «Трехкрылый ворон». Тем временем в Магическом совете решают запустить спутниковое заклинание «Этерион», чтобы уничтожить Райскую башню! Успеют ли наши герои остановить Джерара прежде, чем все погибнут?..

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)