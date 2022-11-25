Хвост Феи. Том 11.

Джерар с помощью Райской башни намерен воскресить самого ужасного черного мага в истории — Зерефа! Эрза и ее друзья пытаются помешать воплотить этот план, но это не так-то просто — им противостоит троица наемников, которую называют «Трехкрылый ворон». Тем временем в Магическом совете решают запустить спутниковое заклинание «Этерион», чтобы уничтожить Райскую башню! Успеют ли наши герои остановить Джерара прежде, чем все погибнут?..