Хвост Феи. Том 15.

«Громовержцы» пали, в Битве за «Хвост феи» осталось победить лишь Лаксуса! Пока маги выясняют, кто же в гильдии самый сильный, Нацу осознает, что это его шанс пробиться наверх, и бросает вызов Лаксусу. Тем временем Эрза хочет спасти жителей Магнолии и отправляется к Чертогам молний: она готова рискнуть жизнью, чтобы их уничтожить! К чему приведет сражение за судьбу гильдии? Битва за «Хвост феи» близится к кульминации!